Le distributeur industriel RS France organise, le 18 novembre, son rendez-vous annuel RS Connect à Beauvais. Cette rencontre annuelle réunira près de 150 fabricants partenaires autour des évolutions de l'industrie, des possibilités de développement et des enjeux de collaboration.

Une journée consacrée aux échanges

De 9 h à 17 h, un forum ouvert aux fabricants, aux journalistes et aux collaborateurs de RS permettra de présenter des solutions et de partager des visions stratégiques pour accompagner les professionnels de l'industrie dans leurs enjeux quotidiens. Les échanges se poursuivront à 18 h 30 avec une réunion plénière et la remise des Awards fabricants. Un cocktail dînatoire est ensuite prévu à 20 h 30.

Cette édition sera également marquée par la participation de Franck Chenet, récemment nommé directeur général de RS France. Sa présence permettra notamment d'échanger sur les ambitions de l'entreprise et les évolutions du secteur industriel.

40 ans de présence sur le marché français

Filiale de RS Group, RS France accompagne les industriels dans leurs projets liés à leurs équipements et installations, qu’il s’agisse de leur conception, de leur construction ou de leur maintenance. Elle assure la distribution de plus d'un million de références. L’entreprise propose également des prestations de conseil en maintenance, d'optimisation des approvisionnements et de gestion des stocks.

RS France célèbre cette année quatre décennies de présence sur le marché français. Elle compte 68 200 clients professionnels et travaille avec 280 fabricants partenaires. À l'échelle internationale, le groupe s'appuie sur 8 500 collaborateurs. L’entreprise expédie près de 10 000 colis par jour et réalise un chiffre d'affaires de 667 millions d'euros, opérations intercompagnies incluses.



