



À Beauvais, le campus UniLaSalle ouvre aujourd'hui les portes d'Agroécologia, une scénographie scientifique inédite en France, destinée aux curieux à partir de 13 ans. Accessible jusqu'au 17 juillet, cet espace propose un parcours immersif et interactif permettant de découvrir comment l'agriculture de demain peut concilier production et préservation de la planète. Loin des expositions théoriques, Agroécologia s'appuie sur la richesse scientifique et technique de la ferme d'application d'UniLaSalle.





La scénographie a été conçue par une équipe pluridisciplinaire réunissant muséographes, illustrateurs, concepteurs d'outils multimédias et enseignants-chercheurs. Le parcours se déploie à travers sept modules thématiques interconnectés, consacrés notamment à l'adaptation des cultures au changement climatique, au rôle des sols pour la biodiversité et l'alimentation ou encore à la conception d'agrosystèmes bénéfiques pour le climat et la biodiversité.





L'espace associe dispositifs multimédias, manipulations physiques et projections dynamiques afin de permettre au public d'interagir directement avec les modules et de mieux comprendre l'impact des pratiques agricoles sur l'environnement. Parmi les autres thèmes abordés figurent la méthanisation agricole, les infrastructures agroécologiques du paysage et l'agriculture de précision, en lien avec AgriLab, le FabLab du campus. Agroécologia propose ainsi une approche concrète et interactive pour découvrir les enjeux et les innovations de l'agroécologie.