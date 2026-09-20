Ce dimanche dès 14 heures, les passionnés de la vie politique de Beauvais devraient être nombreux à se rendre à l’hôtel de ville. Franck Pia, le maire, invite, en effet, ses concitoyens à découvrir son bureau jusqu’à 17 heures pour les journées européennes du patrimoine : «Une occasion rare de plonger dans les coulisses de son travail et de son engagement pour la ville», nous indique un communiqué de presse de la municipalité.



Depuis ce vendredi et jusque dimanche de nombreux sites ouvrent leurs portes à Beauvais et dans le Beauvaisis. Citons l’incontournable cathédrale Saint-Pierre de Beauvais qui avait ses 48 m 50 sous voute ce qui en fait le plus haut choeur gothique au monde ou l’église Notre-Dame de Marissel, rendue célèbre par le tableau peint par Jean-Baptiste Corot exposé au musée du Louvre, sans oublier la maladrerie Saint-Lazare, la médiathèque du centre-ville, le MUDO-Musée de l’Oise ou la préfecture de l’Oise.

Dans l’agglomération du Beauvaisis, le patrimoine sera aussi à découvrir ou à redécouvrir comme l’église Saint-Ouen de Therdonne qui a la particularité d’être de style romano-gothique. Ainsi, la nef a été édifiée au XIème siècle. Tandis que le transept et le chœur du XVIe siècle sont en gothique flamboyant. Le lavoir "à Jacquart" de Laversines, reconstruit à l’identique, rappelle que les femmes lavaient le linge trois ou quatre fois par an. Cendre et potasse faisait office de savon. La lessive durait quatre jours. Le linge séchait sur les haies ou les prairies. La commune comptait trois lavoirs qui étaient des lieux de rencontres. Ils ont été abandonnés dans années 60 avec la démocratisation des machines à laver.



