«Une immersion gourmande au cœur de notre savoir-faire» : pour ce grand événement du samedi 12 septembre prochain, sur son site historique de Bénifontaine, la brasserie Castelain propose une journée placée sous le signe de la convivialité. Depuis 1926 et le lancement de la célèbre Ch'ti, l'entreprise a lancé de nouvelles gammes, s'est tournée vers le bio – avec la Jade, première bière bio de France en... 1986 ! – et le sans alcool.

La PME compte aujourd'hui une cinquantaine de collaborateurs et brasse 130 000 hectolitres chaque année. Pour redécouvrir l'histoire de cette belle entreprise familiale née il y a tout juste 100 ans, la journée sera rythmée autour d'un esprit «fête foraine» avec des jeux rétro et des animations, mais aussi une programmation musicale tout au long de l'après-midi avec des concerts de plein air et des dégustations, sans oublier des échanges avec l'équipe de la brasserie.

Découvrez l'envers du décor

Durant toute l'après-midi, les portes de l'entreprise seront ouvertes (inscriptions ici) : vous pourrez découvrir l'envers du décor, les secrets de fabrication et les grandes étapes de cette aventure centenaire. Ce sera aussi l'occasion de tester les nouveautés, autour des foodtrucks et des bars éphémères.

Parmi les projets de l'entreprise, la construction d'un nouveau bâtiment de 2 800 m2 qui accueillera notamment une nouvelle ligne d'embouteillage de canettes en aluminium. Actuellement, le site s'étend sur près de 11 000 m2.