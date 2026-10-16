Avec cette nomination, Lucart renforce sa présence au sein de la filière papetière française. Implanté dans les Vosges, le groupe travaille notamment sur le recyclage du papier et des briques alimentaires. Il investit également dans la modernisation de ses sites et développe ses activités autour de l’économie circulaire.

«Prendre la présidence de Papest est un honneur que j'aborde avec enthousiasme et détermination. Je tiens à saluer le travail accompli par Nicolas Simonnet, qui a su fédérer notre syndicat ces dernières années. Notre filière est en pleine transformation, portée par l'innovation et de réelles perspectives de développement. Notre ambition est de valoriser ses savoir-faire ainsi que sa modernisation continue, et donner à voir l'image dynamique et responsable qu'elle mérite», déclare Benoît Cottel.

Son parcours

Après des études d’ingénieur, Benoît Cottel débute sa carrière chez LVMH, où il travaille sur l’amélioration des processus industriels dans le secteur du luxe. Il rejoint ensuite l’industrie de l’emballage en occupant les fonctions de directeur de production dans l’agroalimentaire, puis de directeur de site chez Autajon, un groupe spécialisé notamment dans la fabrication d’étuis pharmaceutiques.

C’est à cette période qu’il découvre le secteur du papier, d’abord du point de vue d’un client. En août 2022, il intègre Lucart pour prendre la direction générale de Lucart SAS, dont le site français se trouve à Laval-sur-Vologne, dans les Vosges. En parallèle de son parcours professionnel, il obtient un Executive MBA à l’EM Lyon Business School en 2023.