Bergère de France fait le pari du tricot pour les plus jeunes

Réintroduire le tricot chez les enfants via le tricotin, une entrée pédagogique simple. C’est le nouveau pari de Valentine Fanjeaux, la PDG de la Scop Bergère de France et de ses équipes. L’idée est que cette nouvelle activité manuelle soit encadrée par les Atsem (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) ou les adultes référents travaillant en garderie pour des élèves de quatre à douze ans. Les premiers tests réalisés en interne auprès d’enfants de salariés ont suscité un véritable enthousiasme. Pour accompagner les établissements volontaires, Bergère de France a imaginé un kit pédagogique avec quatre tricotins (dont un mécanique et trois manuels), trente-deux pelotes barisiennes hypoallergéniques, des aiguilles à coudre et un livret d’explication. Le projet a été présenté à la directrice académique de Meuse, en février dernier. Si les premiers élèves à en bénéficier devraient être Meusiens, tous les établissements volontaires français ont la possibilité de participer à cette nouvelle offre qui remet les mains au cœur de l’apprentissage.

Un rajeunissement des pratiques

Alors que les écrans occupent une place croissante, Bergère de France mise sur ce programme d’initiation au tricot destiné aux plus jeunes, les invitant à ralentir, créer, expérimenter le plaisir de faire par eux-mêmes. Au-delà de l’apprentissage des gestes, la démarche vise à créer des espaces de partage où chacun avance à son rythme et où l’entraide s’organise. Déployé dans un premier temps dans les établissements scolaires, le programme donnera naissance dans les mois à venir à une version destinée au grand public. Il est vrai que le Covid a redonné une nouvelle jeunesse au tricot longtemps relégué à une activité du troisième âge. Depuis, de nouvelles tendances se dessinent portées par de jeunes consommateurs combattant la fast-fashion qui privilégient le fait main quand une nouvelle génération de professionnels travaillant en merceries arrive sur le marché. À suivre.