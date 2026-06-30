



Bertrand Dubois prendra, le 1er juillet 2026, la direction du cabinet de Nathalie Koenders et de François Rebsamen. Âgé de 55 ans, il succédera à Isabelle Elzière, qui fait valoir ses droits à la retraite après onze années passées aux côtés du président de Dijon Métropole, puis, depuis 2024, auprès du président de Dijon Métropole et de la maire de Dijon.

Une expérience dans les collectivités

Avant de rejoindre Dijon, Bertrand Dubois occupait depuis 2020 les fonctions de directeur de cabinet de Bordeaux Métropole. Il y a travaillé successivement auprès d'Alain Anziani puis de Christine Bost.

Diplômé d'une licence en histoire, Bertrand Dubois a commencé sa carrière auprès du député européen Gilles Savary. Il a ensuite exercé différentes fonctions aux côtés d'Alain Rousset et de Vincent Feltesse au sein de la communauté urbaine de Bordeaux.

En 2012, Bertrand Dubois a occupé le poste de chef de cabinet de Michèle Delaunay, ministre déléguée aux Personnes âgées et à l'Autonomie. Deux ans plus tard, il a exercé les fonctions de chef adjoint de cabinet de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Entre 2017 et 2020, il a également travaillé auprès du directeur général de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.







