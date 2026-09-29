Le maire LFI de Saint-Denis Bally Bagayoko a démenti avoir allumé un feu de poubelle devant un lycée de son département, dénonçant mardi des "mensonges" après la diffusion de vidéos donnant lieu à des interprétations contradictoires sur son attitude lors du mouvement lycéen.

Sur l'une de ces vidéos devenues virales, on voit l'édile s'écarter d'une poubelle enflammée, acclamé par les lycéens qui scandent son nom devant les grilles du lycée Bartholdi, à Saint-Denis.

On le voit ensuite, tiré par des jeunes gens, rejoindre souriant une foule en liesse, avec laquelle il esquisse quelques pas de danse.

Cette séquence, qui démarre alors que le maire s'éloigne de la poubelle, a donné lieu à des interprétations contradictoires sur les réseaux sociaux.

Certains internautes, ainsi que des comptes privés et des médias situés à la droite ou à l'extrême droite, ont accusé Bally Bagayoko de "participer aux débordements", voire d'avoir allumé lui-même le feu en question, tandis que d'autres affirment que l'élu était en train d'éloigner la poubelle des grilles, menacées par les flammes.

Une vidéo diffusée mardi par L'Humanité montre une séquence plus longue, où l'on peut voir Bally Bagayoko éloigner la poubelle des grilles.

"Ma construction personnelle est le fruit de ça, des fake news, des mensonges", a réagi mardi matin devant la presse Bally Bagayoko, venu soutenir des élèves devant le lycée Paul-Eluard de Saint-Denis. "Donc je n'ai pas de temps à perdre avec ça."

Déplaçant mardi une poubelle en feu pour qu'elle n'endommage pas un portail de l'établissement, l'élu a ajouté: "Vous avez vu ce qui s'est passé là ? C'est exactement pareil" que ce qui s'est produit lundi devant le lycée Bartholdi.

Dès lundi soir, le maire a dénoncé sur X des "accusations (...) grotesques" qui "montrent la volonté de nuire à l'image du mouvement lycéen".

"Je n’ai évidemment ni allumé ni encouragé de feu de poubelle. J'ai au contraire tenté de l’éteindre", a-t-il encore dit, dénonçant un "bruit de fond largement relayé par l'extrême droite".

Selon des témoignages concordants recueillis mardi auprès de lycéens par l'AFP, le maire a tenté lundi de calmer les élèves. "Il y a des jeunes qui ont commencé à mettre le feu. Monsieur Bally, il est arrivé (...), il nous a dit : +Arrêtez de mettre le feu+", a notamment affirmé Lamine, 16 ans.

Une autre vidéo mise en ligne lundi, relayée par le compte X de Bally Bagayoko, le montre écarter un tas de déchets enflammés de l'entrée du lycée Paul-Eluard.

Sur X, les séquences ont donné lieu à une avalanche de commentaires à connotation raciste visant le maire et les lycéens en grève.

Depuis une semaine, des lycéens se mobilisent pour protester notamment contre des classes et des emplois du temps surchargés ou encore l'absence de professeurs.