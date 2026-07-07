Le fabricant alsacien de meubles en kit Alsapan poursuit son développement à Boulay-Moselle. Implantée depuis 2007 sur un site de 43 000 m², l'entreprise, spécialisée dans la fabrication de meubles en kit destinés aux grandes enseignes de bricolage, recrute dix nouveaux collaborateurs pour accompagner l'ouverture de nouvelles lignes de production.

Les besoins concernent principalement des métiers de régleurs ayant une appétence pour la technique ou la mécanique. Les offres sont accessibles à des profils variés, avec ou sans expérience selon les fonctions.

Pour mener à bien cette campagne de recrutement, l’entreprise s’appuie sur le dispositif de France Travail «Préparation opérationnelle à l’emploi individuel», soit 300 heures de formation en interne tout en restant inscrit chez France Travail. À l’issue de cette période, Alsapan s’engage à proposer des CDD de six mois minimum.

Une usine en pleine expansion

Cette campagne de recrutement s'inscrit dans un contexte de forte croissance. Pour accompagner son développement, Alsapan a acquis plus de 10 000 m² de terrain supplémentaires, correspondant à l'ancien site Crosby Zimmerman, cédés par la Communauté de communes de la Houve et du Pays Boulageois.

À terme, cet agrandissement permettra à Alsapan de lancer de nouvelles gammes de produits, d'augmenter ses capacités de production et de conforter durablement son implantation en Moselle alors qu’il est déjà premier employeur industriel du territoire.