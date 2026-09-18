À Boulogne-la-Grasse, le château est inclassable avec son ambiance mystérieuse, construit par l'imagination du Comte de Boulogne à la fin du XIXᵉ siècle. Véritable attraction touristique avant-guerre, le château se distingue par son bâti. L’armature en béton armé a permis au Comte de bâtir un édifice solide dans des courts délais. Il a aussi laissé son imagination faire le reste avec sculptures des saints, mascarons de gargouilles, inspirations gothiques, motifs romans, références arthuriennes et inscriptions latines... et des messages laissés par le Comte Charles de Boulogne via des symboles.

Lors des Journées européennes du Patrimoine, le château ouvre ses portes les 19 et 20 septembre. Il sera possible aux visiteurs de le parcourir librement ou en visite guidée. Si de nombreuses animations rythmeront ces journées, la château inaugurera aussi sa "galerie d'art contemporain".