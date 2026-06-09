Boulogne-sur-Mer fête les Journées Européennes de l’Archéologie les 13 et 14 juin. Ces journées ont pour but de faire découvrir et de permettre de visiter des chantiers en cours de fouille, des salles de conservation, des laboratoires spécialisés ou encore des ateliers de restauration et des centres de recherche, habituellement interdits au public. Cela permet également aux archéologues et aux chercheurs d'aller à la rencontre du public.

Ainsi, à Boulogne-sur-Mer, il y aura des ateliers et des animations autour de l'archéologie de la Préhistoire : Arts et techniques de la Préhistoire ; Ateliers modelages à partir de 5 ans - Les archéologues révèlent la Préhistoire ». Pour étudier les fresques peintes ou gravées, les archéologues réalisent des relevés ; Initiation à la technique du relevé archéologique (à partir de 8 ans). On trouvera aussi des expositions temporaires et des visites de musées gratuites, notamment le musée château comtal.