La 43e édition des Journées européennes du Patrimoine aura lieu les 19 et 20 septembre. Ces journées seront consacrées au patrimoine de la photographie à l’occasion du bicentenaire de la Photographie 2026-2027. Au niveau européen, l’accent est mis sur le «patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer».

La ville de Boulogne-sur-Mer ne rate évidemment pas ces journées et vient d'annoncer les lieux emblématiques qui seront ouverts au public. Il sera possible de découvrir le beffroi et la basilique lors de visites commentées, ainsi que le palais de justice pour une visite guidée, avec la découverte du parcours d’une personne présentée à la justice à l’issue de sa garde à vue. Il y aura les différentes étapes de la procédure, des geôles au parquet, puis à la salle de défèrement, et dans les locaux du juge des libertés et de la détention. La visite se terminera dans la salle d’audience, où une présentation du fonctionnement de la justice sera suivie par un temps d’échange avec le public.

Il sera également possible de visiter l'hôtel de ville, les archives municipales, le château-musée, la crypte de la basilique et la Maison de la Beurrière. La Banque de France sera également ouverte au public. De nombreuses expositions et conférences sont également proposées au sein des églises et des différents musées de la ville portuaire, tout comme à Nausicaá.