Nausicaá reste dans ses standards. Le Centre National de la Mer, à Boulogne-sur-Mer, a annoncé les chiffres de fréquentation pour juillet et août 2026. Ce sont 298 060 visiteurs, sur les deux mois d’été, qui ont été accueillis : 130 409 visiteurs en juillet et 167 651 en août. La fréquentation est identique à celle enregistrée l’été dernier. «Cette stabilité de la fréquentation estivale est un signal positif. Elle confirme l’intérêt des visiteurs pour Nausicaá et pour les expériences que nous proposons autour de l’Océan.», explique Christophe Sirugue, Directeur général de Nausicaá.

Reconnu en France, Nausicaá attire toujours une majorité de visiteurs français. Sur les près de 300 000 personnes, 65 % étaient françaises et 35 % étrangères. Les Belges représentent, d’ailleurs, la moitié des visiteurs étrangers. Les Hauts-de-France, l’Île-de-France et le Grand Est restent les trois régions françaises les plus représentées.

De plus, 13 100 billets ont été vendus pour la première saison de Vent d'Opale, lancée en juin. Au total, 684 000 visiteurs ont été accueillis à Nausicaá depuis le début de l'année 2026.