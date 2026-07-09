



Le Comité des vins de Bourgogne et la LPO Bourgogne Franche-Comté (Ligue pour la Protection des Oiseaux) invitent les personnes qui vivent ou travaillent dans les territoires viticoles bourguignons à participer à une enquête anonyme. Cette initiative vise à mieux comprendre les liens entre l'environnement vivant des paysages viticoles et le bien-être.





Une enquête centrée sur le ressenti





Le questionnaire porte sur la perception qu'ont les participants de leur environnement quotidien. Il s'intéresse notamment à la biodiversité, à la végétation, à la faune, aux sols, aux haies, aux arbres, aux espaces enherbés ainsi qu'aux autres éléments naturels présents dans les paysages viticoles. Les réponses recueillies contribueront aux réflexions menées dans le cadre du projet « LIFE SentiNL », dont l’objectif est de favoriser la biodiversité dans les paysages viticoles en améliorant la gestion des contours des parcelles.





Cette enquête, qui a été lancée il y a quelques semaines auprès des collectivités territoriales, restera ouverte jusqu'en septembre 2026. Les résultats seront dévoilés à la fin de l'automne. Le questionnaire, qui s'adresse aux travailleurs viticoles de Bourgogne ainsi qu'aux habitants des communes viticoles, peut être complété en cinq à dix minutes. Il est accessible en ligne sur le site du Comité des vins de Bourgogne, dans la rubrique « Actualités ».



