Trois groupes rock sont à l'affiche du festival Braches en Musique : Band in Progress, Rock'n'Retro et Saint Rock Station. L'événement est d'ailleurs porté par ce dernier groupe qui fermera le festival : «Nous avons joué il y a deux ans pour la fête du village et nous sommes revenus l'an dernier, confie Cindy, chanteuse de Saint Rock Station mais aussi habitante de Braches. Cette année, pour dynamiser davantage et faire connaître la commune et ses alentours, nous avons eu l'idée de proposer au maire d'organiser son propre festival, en co-organisation avec notre groupe».

La culture pour tous

Pour Saint Rock Station, il y a une idée simple derrière Braches en Musique : «Les villages ne meurent pas faute de culture. Ils meurent faute d'envie d'en créer». C'est ainsi qu'organiser un festival rock gratuit en plein cœur d'un village picard devient un acte culturel et citoyen : «Celui de dire que la musique live ne devrait pas être réservée aux grandes villes et aux grandes salles. Que la place de la mairie peut, le temps d'un après-midi, rivaliser avec n'importe quelle scène. Que les habitants d'une commune rurale méritent autant que les autres de vivre des moments qui marquent, qui créent du lien, qui font qu'un village reste vivant».

Le soutien d'entreprises locales

Braches en Musique voit ainsi le jour ce dimanche 30 août. Avec ses moyens, le festival ne peut exister que grâce à l'engagement de quatre entreprises du territoire : MétroErgo, Maupin, Robinswood et JB BAT 80. «Leur soutien permet de tenir l'entrée gratuite et d'offrir au public un événement de qualité sans contrepartie financière, confie Cindy. Ils font le pari que la culture locale vaut l'investissement».