Un butin d'or de plus de six millions d'euros retrouvé, huit personnes mises en examen, des interpellations à l'étranger : c'est le coup de filet réalisé par les enquêteurs après deux braquages d'usines de métaux précieux destinés à la joaillerie de luxe à Besançon fin 2025 et début novembre.

Le 19 décembre 2025, un vol avec arme en bande organisée avait été commis dans "une société spécialisée dans l'usinage de métaux précieux" à Besançon, a rappelé dimanche la patronne du Pnaco (parquet national anticriminalité organisée), Vanessa Perrée.

Les auteurs, armés notamment de fusils de type Kalachnikov, avaient dérobé "plusieurs kilogrammes d'or avant de prendre la fuite en faisant usage de leurs armes à feu en direction des services de police", a-t-elle précisé dans un communiqué.

Puis le 3 novembre au matin, un nouveau braquage a eu lieu visant une société similaire située à proximité. Les malfaiteurs ont cette fois dérobé "plusieurs dizaines de kilogrammes d'or, ainsi que des bijoux, avant de prendre la fuite", selon Mme Perrée.

"Lourdement armés", ils ont séquestré et menacé certains employés et fait subir à certains des violences, a-t-elle précisé.

Grâce à un "important travail d'investigations", le "commando susceptible d'avoir participé aux faits" a été localisé, selon la procureure.

Et entre mardi et mercredi, seize personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, alors que "des recoupements" ont été "réalisés" entre les deux braquages.

Un arsenal d'armes saisi

"Simultanément, et avec le soutien d'Eurojust, l'agence européenne de coopération judiciaire, trois mandats d'arrêt" ont été diffusés et "les individus recherchés ont été interpellés en Suisse et en Espagne", a détaillé Mme Perrée.

Les investigations ont aussi permis de "retrouver l'intégralité du butin dérobé, soit près de 54 kilogrammes d'or, dont la valeur était estimée à plus de six millions d'euros", s'est-elle félicitée.

Un important arsenal, comprenant notamment des armes lourdes, un lance-roquettes et des explosifs, a également été saisi.

Pour le moment, huit personnes âgées de 26 à 57 ans (sept hommes et une femme) ont été mises en examen, notamment pour vols en bande organisée avec arme, tentative de meurtre en bande organisée, acquisition, détention, transport d'armes ou de munitions de catégorie A et B (armes de guerre), enlèvement et séquestration, et participation à une association de malfaiteurs.

Coopération étrangère

Sept personnes ont été placées en détention provisoire. Le huitième mis en examen a quant à lui été placé sous contrôle judiciaire, contrairement à ce que souhaitait le Pnaco, opérationnel depuis janvier dernier.

Deux des mis en examen étaient recherchés pour leur condamnation, chacun, à une peine de dix-huit ans de réclusion criminelle, prononcée en leur absence par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle le 12 avril 2024 pour vol avec arme et vol avec arme en état de récidive légale.

Trois autres personnes placées en garde à vue (deux hommes et une femme) ont en outre fait l'objet de mandats d'amener et doivent être présentées aux juges d'instruction dans les prochains jours en vue de leurs éventuelles mises en examen.

Cinq gardes à vue ont par ailleurs été levées sans poursuite à ce stade.

"Les investigations vont désormais se poursuivre, en lien étroit notamment avec les autorités suisses et espagnoles, afin d'identifier et de poursuivre l’ensemble des auteurs", a souligné Mme Perrée qui s'est félicitée de "la célérité" des services de police et de "l'efficacité de la coopération avec nos partenaires étrangers".