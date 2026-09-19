«En tant que présidente du Sdis, cela me tenait à cœur de venir rencontrer et d’échanger avec le

responsable du centre de secours de Bray-sur-Somme, le capitaine Ludovic Goblet», a souligné Christelle

Hiver. Elle était accompagnée du lieutenant-colonel Stéphane Dajic, représentant le directeur du SDIS de la Somme.

Chef de centre depuis dix ans, Ludovic Goblet est également maire de Bray-sur-Somme depuis mars 2026. La caserne compte aujourd’hui 34 sapeurs-pompiers volontaires et assure environ 400 interventions chaque année. Une activité qui repose largement sur l’engagement de personnes exerçant parallèlement une activité professionnelle. «Notre difficulté, comme dans beaucoup de petites casernes, est de faire partir les véhicules, puisque 95% du personnel travaille en journée», explique le capitaine. La question de la disponibilité constitue ainsi un véritable enjeu opérationnel pour maintenir une réponse rapide et efficace aux sollicitations, notamment en journée.

Aider les sapeurs-pompiers volontaires

Pour faciliter cet engagement citoyen tout en tenant compte des contraintes professionnelles, le

Département prévoit prochainement la signature d’une convention avec le SDIS. Celle-ci doit permettre de

faciliter l’action des sapeurs-pompiers volontaires employés par les services départementaux et de mieux

concilier leur activité professionnelle avec leurs missions de secours.

Une autre initiative est également en cours de négociation entre les services de restauration des collèges et le SDIS. L’objectif est de permettre aux sapeurs-pompiers volontaires présents en formation de déjeuner

dans les cantines des collèges. Au-delà de la réponse à une question pratique, cette démarche pourrait

créer de nouvelles occasions de sensibilisation auprès des jeunes. Ces rencontres permettraient notamment de présenter le rôle des pompiers volontaires et, pourquoi pas, de susciter de nouvelles vocations.

Le sujet revêt une importance particulière dans un département où le maillage territorial des secours

repose très largement sur le volontariat. La Somme compte 56 centres de secours, dont 45 sont composés

de sapeurs-pompiers volontaires. Derrière ces chiffres, se joue donc un enjeu essentiel pour les territoires

ruraux. Préserver un service de proximité tout en permettant aux femmes et aux hommes qui le font vivre

de concilier engagement, emploi et vie locale.