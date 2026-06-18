



À Breteuil, l'installation d'un nouvel intervenant social dans la Gendarmerie Nationale de Beauvais renforce le dispositif d'accompagnement des victimes de violences intrafamiliales. Ce dispositif, qui intervient dès les premiers signalements, vise à renforcer l'écoute et l'évaluation des situations en complément de l'action des forces de l'ordre. En facilitant l'accès aux droits et en orientant vers les interlocuteurs appropriés, cet intervenant joue un rôle crucial dans la sécurisation des parcours de protection et d'accompagnement.

Face à un nombre préoccupant de 4 245 victimes recensées dans l'Oise en 2025, l'État, en collaboration avec le conseil départemental ainsi que les associations et institutions partenaires, s'engage à améliorer la détection, la protection et l'accompagnement des victimes. L'objectif est de permettre une prise en charge au plus près des besoins des personnes concernées et d'assurer une orientation rapide vers les dispositifs adaptés. L'objectif est clair : aucune victime ne doit faire face à ces violences seule.