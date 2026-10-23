Bucy-le-Long : France Nuanciers perpétue un savoir-faire rare

C'est une petite société posée dans la ZA La Fosselle à Bucy-le-Long qui cultive un savoir-faire rare. France Nuanciers et ses 11 salariés sont spécialisés sur un marché de niche mais bien souvent dynamique : la réalisation d'échantillons et de PLV (têtes de gondoles, présentoirs...) qu'on retrouvera notamment dans les magasins de bricolage ainsi que dans l'impression numérique. À la tête de cette entreprise créée en 1990, on retrouve Guy Cronier, passionné par ce qu'il fait et qui a expliqué son métier à des membres du réseau Les Entrepreneurs de l'Aisne (ex-CPME) à l'occasion d'une visite de ses ateliers. L'entreprise, l'une des cinq dernières à réaliser de la PLV en France, est ainsi capable de confectionner des échantillons de tous formats, toutes épaisseurs et toutes formes sur bristol, PVC, bois, médium, métal, ciment, placoplâtre. Ces fameux échantillons et PLV qu'on retrouvera dans les rayons de Weldom ou encore Leroy Merlin, clients réguliers de la société.

Echantillons et PLV pour les enseignes de bricolage

«Nous réalisons en ce moment une grosse commande pour l'ensemble des magasins Weldom qui renouvellent leurs panneaux de couleurs de peinture, explique Guy Cronier. Ce qu'on n'imagine pas forcément, c'est que réaliser des échantillons et des présentoirs, cela ne se fait pas en série comme cela, il y a en fait beaucoup d'opérations humaines et c'est un métier très technique. Il faut savoir peindre, enduire, coller, visser, fixer, nos employés sont ainsi tous polyvalents et formés en permanence dans ces domaines». L'entreprise réalise par exemple, sur son site de 2 000 m², la PLV de la marque de peinture Dulux Valentine, et pour cela, les employés doivent peindre les panneaux en PVC.

Cette activité échantillonnage et PLV qui représente 80% de l'activité de France Nuanciers a été plutôt dynamique ces dernières années. Notamment durant le Covid et les années suivantes où les grandes surfaces de bricolage ont enregistré des ventes en hausse, ont renouvelé leurs gammes et ont eu besoin de nouveaux panneaux. Mais en 2025, la situation s'est inversée et un ralentissement a été observé, à tel point que l'avenir même de la société s'en est trouvé menacé. «Beaucoup de nos confrères ont fermé leurs portes et pour nous, il s'en est fallu de peu, nous avons heureusement été suivis par les banques avec lesquelles nous jouons en permanence la transparence sur l'état de nos comptes», explique Guy Cronier. Lequel observe un redémarrage d'activité en 2026 où le chiffre d'affaires de la société qui a aussi une activité d'imprimerie, devrait atteindre les deux millions d'euros.