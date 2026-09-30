Le ministre du Commerce, Serge Papin, a indiqué mercredi sur LCI qu'une nouvelle taxe sur les produits sucrés faisait "partie des choses qui sont sur la table" du gouvernement dans le budget 2027 présenté jeudi.

"Je ne suis pas pour les taxes", a avancé Serge Papin, mais il y a un "enjeu" sanitaire, car "il y a trop d'obésité, trop de diabète", a-t-il encore affirmé.

Selon Les Echos, cette taxe, qui sera incluse dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2027 que portera le gouvernement au Parlement, visera certains produits transformés à partir d'un certain seuil de sucre encore inconnu.

Le gouvernement escompte dégager 200 millions d'euros de recettes par le biais de cette taxe, toujours selon les Echos, ce qui correspond au montant estimé par des députés Horizons et EPR dans un amendement sur le même sujet déposé à l'automne dernier.

Une partie du secteur agroalimentaire est déjà vent debout contre cette hypothèse, à l'instar du président de l'Association nationale des industries alimentaires (Ania) Jean-François Loiseau qui craignait mercredi sur RMC qu'à la fin, "ce sont les consommateurs qui vont payer".

"Je n'ai pas dit qu'il fallait forcément passer par les taxes", s'est défendu Serge Papin.

Mais "aujourd'hui, un gamin de 9 ans a mangé autant de sucres (...) que son grand-père qui a vécu toute une vie", a argumenté le ministre du Commerce, des PME et du pouvoir d'achat.

Une fiscalité alimentaire incitative existe déjà, aujourd'hui limitée aux boissons édulcorées et contenant des sucres ajoutés.

Cette taxe a rapporté environ 800 millions d'euros en 2025, selon un rapport de la commission des Affaires sociales publié en juin 2026.

Dans un rapport publié en 2025 visant à éclairer les débats budgétaires, l'Assurance maladie recommandait "la mise en place d'une taxe d'accise sur les produits excessivement gras, salés, sucrés et ultra-transformés".

Le gouvernement présentera jeudi le détail de son projet de budget pour 2027, qui est promis à un parcours parlementaire difficile au regard de la minorité gouvernementale à l'Assemblée nationale.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a d'ors et déjà indiqué que ce projet de budget entendait réduire le déficit public à 5% du PIB.