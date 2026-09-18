Depuis le 1er septembre, les Soissonnais âgés de 11 ans et plus peuvent voter pour les projets qu’ils souhaitent voir se concrétiser dans leur ville. Chaque participant dispose d’un seul vote et peut sélectionner jusqu’à cinq projets parmi les dix proposés. Les idées retenues concernent différents aspects de la vie quotidienne et du cadre de vie. Nature en ville, sport, lutte contre la chaleur, patrimoine, culture, loisirs ou encore aménagement des quartiers : les propositions couvrent des thématiques variées.

Parmi les projets présentés cette année, les habitants peuvent notamment retrouver «Un cani-parc pour nos compagnons», «Un bouclier vert pour Presles», «Plus de fontaines, plus de fraîcheur», «Des tables de ping-pong à Chevreux», «Un nouveau souffle pour le city stade» ou encore «L’art au coin de la rue».

«Plus qu’un dispositif, le Budget participatif est devenu un véritable pilier de notre démocratie participative, permettant à chacune et chacun de contribuer concrètement à l’amélioration de notre cadre de vie. Pour cette 6e année consécutive, vous êtes chaque année de plus en plus nombreux à proposer, imaginer et voter pour des projets utiles, innovants et souvent inspirants. Cette dynamique collective fait la richesse de Soissons et témoigne d’un engagement citoyen fort, au service de l’intérêt général», déclare Hasan DOGMAZ, Conseiller municipal délégué au Budget participatif.

Comment participer au vote ?

Le vote est ouvert jusqu’au 15 novembre 2026. Les habitants peuvent choisir entre deux possibilités. Le vote peut être effectué en ligne, directement sur la plateforme dédiée. Il est également possible de voter sur papier, en déposant son bulletin dans l’une des urnes installées dans les lieux municipaux participants, notamment à la Maison des Associations, à la mairie, au CCAS, dans les centres sociaux ou à la Mail-Scène Culturelle.







