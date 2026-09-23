Un bus qui sillonne les villages de Thiérache avec à bord trois agents du Département spécialisés dans la recherche d’emploi… avec 400 personnes rencontrées au cours de 72 permanences, l’expérimentation du Bus Aisne Actif entamée en 2023 a été jugée suffisamment efficiente pour que le dispositif soit étendu à l‘ensemble du département.

Avec ou sans rendez-vous

L’installation du Bus Aisne Actifs sur la place de Rougeries suscite la curiosité, une animation qui interroge les habitants mais localement les allocataires du RSA savent pourquoi le bus est présent dans la commune, ils ont reçu une invitation à venir rencontrer les conseillères présentes… Au cours de l’entretien, les personnes peuvent faire le point sur leur situation, trouver de l’aide pour s’inscrire sur le plate-forme aisne-actifs.com ouverte aux allocataires du RSA. Les conseillères reçoivent aussi sans rendez-vous, des personnes saisissent l’opportunité de la présence du bus à leur porte pour s’informer ou demander conseil.

Un suivi régulier

Dans l’Aisne, 17000 foyers sont concernés par le RSA, rappelle le président Pierre-Jean Verzelen qui annonce vouloir «mieux structurer» l’action menée par le Département, avec un suivi plus régulier. Mallaury Olivier, conseillère de la plate-forme Aisne-actifs.com et sa collègue Amandine Binet, gestionnaire administrative, le confirment, les personnes qu’elles accueillent lors des permanences du bus, seront recontactées à trois puis six mois pour un suivi de leur situation.

Nadège Mien, chargée de relations sur le secteur de Guise, Aubenton et Wassigny, accueille elle aussi les visiteurs dans le bus avec une mission bien précise : «Je suis le trait d’union entre le monde de l’entreprise, secteurs marchand et non marchand, et les usagers du RSA. Je vais chercher les offres sur le marché caché et 70% des offres sont pourvues avant publication. J’accompagne les recruteurs de A à Z».