Cœur de Flandre : le réseau de transport Hop Bus fête ses un an

En juillet 2026, le cap symbolique des 415 800 montées a été franchi. Dès son lancement en juin 2025, le démarrage du réseau Hop Bus a été positif puisque les mois de juillet et d'août 2025 avaient enregistré de belles performances, portées par une forte utilisation des navettes urbaines.

La rentrée de septembre (28 445) a ensuite été marquée par une période de stabilisation et d'ancrage, avec l'intégration progressive des actifs et des scolaires. Belle accélération à partir du printemps, avec des ajustements opérés par l'agglomération suite aux demandes des usagers : passage des navettes urbaines en mode continuité ou semi-continuité pour réduire le temps d'attente et extension de l'offre sur les lignes interurbaines qui maillent l'ensemble du territoire ; la plus empruntée du réseau est celle entre Steenbecque et Flêtre avec 40 500 montées en un an.

Quelles perspectives ?

Quant aux navettes urbaines, pour les déplacements du quotidien et un accès facilité aux commerces et aux centres-villes, le bilan est lui aussi satisfaisant : 137 000 montées à Hazebrouck, 104 600 à Bailleul ou encore 33 400 à Nieppe. Avec le lancement du réseau Hop Bus, Cœur de Flandre s'est engagée pour une couverture totale de son territoire, en éliminant les zones blanches de mobilité. Dès le 1er septembre 2027, l'agglomération va se voir transférer les services commerciaux et scolaires des lignes Arc-en-Ciel jusqu'ici exploitées par la Région Hauts-de-France. Ces lignes deviendront donc gratuites et complèteront le dispositif déjà existant. Une procédure de consultation, dans le cadre d'une délégation de service public, a été lancée à cet effet pour permettre de retenir le futur exploitant.