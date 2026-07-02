La Chambre de Commerce et d'Industrie Littoral Hauts-de-France a inauguré, le 30 juin dans la zone d'activités Marcel Doret à Calais, son nouvel immeuble tertiaire nommé DOREKA. D'une superficie de près de 1 000 m2 réponds aux besoins des entreprises à la recherche de bureaux modernes, fonctionnels et adaptés à leur développement.

Tous les espaces ont été commercialisés avant la fin des travaux et les premiers locataires sont déjà arrivés. On retrouve ainsi le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC) Hauts-de-France, AJ Logistics, Quai des Balises et Transeurope, P&O Short Sea Ferries Limited, une entreprise spécialisée dans le transport maritime international, et Associated Shipping Agencies (ASA), société intégrée au groupe Getlink, dans les 4 étages du bâtiment.

Ce bâtiment est le premier équipement 100 % tertiaire locatif porté par la CCI Littoral Hauts-de-France et représente un investissement de 2,5 millions d'euros. «DOREKA ne constitue pas un projet isolé. Il s’inscrit dans la continuité de l’action menée par la CCI Littoral Hauts-de-France sur la zone Marcel Doret depuis de nombreuses années. Cette logique de parcours entrepreneurial est au cœur de notre démarche : permettre aux entreprises de grandir sur le territoire en leur proposant des solutions adaptées à chaque étape de leur développement», explique Éric Lelieur, Vice-président de la CCI Littoral Hauts-de-France en charge du Calaisis.