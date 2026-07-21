Le chantier du Canal Seine-Nord Europe suit son cours. Après une phase de préparation administrative, les premières opérations vont démarrer sur l’ensemble du territoire cet été avec plusieurs étapes préparatoires, en amont du démarrage effectif des travaux.

Le secteur 1 est concerné. Entre Compiègne et Passel, les travaux du Canal Seine-Nord Europe portent sur la réalisation des sections du futur Canal situées en amont et en aval de l’écluse de Montmacq – Cambronne-lès-Ribécourt. Ces opérations comprennent notamment le creusement, l’étanchéité de l’ouvrage et l’aménagement de 12 km de berges lagunées ou humides.

D'autres aménagements sont prévus pour permettre l'insertion du canal. Ces derniers concernent les rescindements de l’Oise à Pimprez ou Le Plessis-Brion. «Ceux-ci consistent à remodeler localement le tracé de la rivière pour libérer l’espace nécessaire au Canal», précise la Société du canal Seine-Nord Europe.

Ouvrages hydrauliques et ponts

Par ailleurs, l'aménagement des confluences Oise, Aisne et Aronde est également prévu, ainsi que la réalisation d’ouvrages hydrauliques tels que le déversoir de Pimprez ou plusieurs siphons pour permettre le passage des cours d’eau sous le Canal.

Le projet prévoit aussi la construction de quatre ponts sur les RD 81, RD 15, RD 40 et RD 48 et de trois ponts sur la voie communale Thourotte – Montmacq pour franchir l’Oise, le futur Canal Seine-Nord Europe et le canal latéral à l’Oise.

Base de vie aménagée pour les collaborateurs

Avant le démarrage des travaux de terrassement et de construction des ouvrages, l’entreprise aménagera la base vie principale, destinée à accueillir une partie du personnel mobilisé sur les chantiers (ingénieurs, encadrement, compagnons, etc.) à Choisy-au-Bac. Des bases travaux secondaires seront également installées à proximité de chaque ouvrage.



Des pistes de chantier seront également aménagées de part et d’autre du tracé du Canal, pour permettre la circulation des engins de terrassement. Dans certaines zones, notamment du côté des Boucles du Muid ou entre Ribécourt-Dreslincourt et Passel, les pistes de chantiers seront réalisées sur le chemin de halage et intercepteront des cheminements piétons. Aussi, certains itinéraires de promenades pourront ne plus être accessibles.