Le tribunal administratif d'Amiens a rendu sa décision et a donc suivi le rapporteur public lors de son audience du 20 octobre : l'autorisation environnementale en faveur de la Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) est légale. Le tribunal confirme ainsi la régularité de l'autorisation environnementale et la conformité du dossier aux exigences fixées par la réglementation.

Ce jugement est rendu suite à la contestation de deux associations qui avait saisi le tribunal pour contester la légalité d'un arrêté d'août 2024, pris par les préfectures de la Somme, de l'Oise, du Nord et du Pas-de-Calais. La SCSNE salue cette décision : «le tribunal a notamment jugé que le projet du Canal Seine-Nord Europe répondait bien à une raison impérative d’intérêt public majeur. La SCSNE rappelle que l’ouvrage constitue un investissement structurant pour la transition écologique du transport de marchandises, le renforcement de la compétitivité des filières économiques et le développement durable des territoires».

Le tribunal reconnaît le travail approfondi

Dans sa décision, le tribunal administratif a en particulier estimé que l'étude d'impact prenait en compte de manière satisfaisante les conséquences du changement climatique et que les hypothèses retenues par la SCSNE étaient présentées de façon claire et argumentée. Il a également considéré que l'évaluation socio-économique répondait aux exigences prévues par la loi et remplissait son rôle d'information du public et de l'administration.

S'agissant des enjeux liés à la biodiversité, le tribunal a jugé que le Canal Seine-Nord Europe ne nuit

pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations d’espèces protégées concernées sur le territoire d’implantation de ce projet. Il a également rappelé que les très nombreuses mesures de compensation avaient été auparavant validées dans leur principe et leur étendue par l’autorité environnementale et par le conseil national de la protection de la nature, qui est un groupe pluridisciplinaire d’experts indépendants. «Ce jugement met ainsi en évidence le travail conduit depuis de nombreuses années par la Société du Canal Seine-Nord Europe, pour élaborer une approche environnementale complète et intégrée à toutes les dimensions et à chaque étape du projet, fondée sur des études approfondies, ainsi que sur une démarche de concertation continue», note la SCSNE