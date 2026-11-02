Avec près de trois milliards d’euros de marchés liés à sa réalisation et jusqu’à 6 000 personnes mobilisées sur les chantiers, le Canal Seine-Nord Europe représente un levier de développement important pour le tissu économique régional. Sous-traitance, fournitures, transport, maintenance ou encore services, les besoins sont nombreux et constituent autant de perspectives pour les entreprises locales.

À l’ouverture de cette rencontre, Fany Tuin, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) et première vice-présidente de CCI France et Nicolas Dumont, directeur du développement économique du Canal Seine-Nord Europe, ont présenté les dispositifs d’accompagnement proposés aux entreprises. Denis Marc, représentant du groupement Canalieau, a ensuite détaillé les enjeux et les besoins liés à la construction du pont-canal de la Somme.

Le pont-canal, un chantier d’envergure

Ouvrage emblématique du futur canal à grand gabarit, le pont-canal de la Somme reliera les communes de Cléry-sur-Somme, Péronne et Biaches. long de 1 330 mètres et large de 45 mètres, il constitue l’un des

ouvrages majeurs du projet. Sa conception et sa réalisation ont été confiées au groupement Canalieau, piloté par Bouygues Travaux Publics. Selon le calendrier annoncé, les études et les travaux préparatoires se poursuivront jusqu’au premier semestre 2027.

La construction de l’ouvrage doit ensuite s’échelonner jusqu’en 2030. Les essais de navigation et la mise en service sont prévus entre 2031 et 2032. Un chantier de cette ampleur nécessite bien davantage que des travaux de génie civil. Les entreprises pourront être sollicitées pour la fourniture de matériaux et d’équipements, le transport, la maintenance, l’hébergement, les services ou encore des interventions spécialisées. Autant de marchés potentiels pour les PME du territoire, à condition d’identifier les besoins et de se faire connaître auprès des donneurs d’ordre.

TPE et PME concernées

Le groupement Canalieau entend d’ailleurs réserver une place aux petites et moyennes entreprises. «Conformément à la politique Achats adoptée par le Conseil de surveillance de la SCSNE, le groupement

Canalieau confiera au moins 15 % des travaux à des PME», a précisé Denis Marc. Le marché prévoit

également 297 000 heures d’insertion sur toute sa durée, soit l’équivalent de 185 équivalents temps plein

travaillés (ETPT).

Pour les entreprises du territoire et acteurs locaux, le Canal Seine-Nord Europe représente donc une

occasion de développer leur activité, de nouer de nouveaux partenariats et potentiellement, de recruter. À

l’approche des prochaines étapes de construction du pont-canal, l’enjeu est désormais de transformer ces

perspectives en marchés concrets pour l’économie locale.