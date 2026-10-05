Le chantier du Canal Seine-Nord Europe se poursuit. À Catigny, les travaux du quai - construit en rive droite du canal du Nord, au sud du futur chantier de construction de l’écluse de Catigny – sont lancés. Ces derniers concernent l'installation de la base travaux, l'évacuation de déblais et le battage des palplanches. Réalisés par un groupement d’entreprises dont le mandataire est CHARIER Génie Civil, ils dureront environ sept mois.

La Société du Canal Seine-Nord Europe annonce les premières opérations : un merlon doit être évacué et une plateforme en matériaux d’apport doit être construite pour permettre la réalisation des travaux, puis des palplanches (longs profilés en acier mesurant 9 à 13,5 mètres de long) seront enfoncées dans le sol afin de créer un rideau étanche qui sera la paroi du futur quai. Cette étape aura lieu entre fin septembre et fin novembre.

Les quai-travaux : l'acheminent des matériaux

Les quai-travaux ont une fonction de report modal. C'est-à-dire que ce sont des installations provisoires en bord de voie d'eau servant à acheminer les matériaux et à évacuer les terres par bateau pour limiter le trafic routier. Finalement, ils permettent d'approvisionner les chantiers (comme la construction des écluses) et d'évacuer les déblais de terrassement en limitant les camions sur les routes.

La Société du Canal Seine-Nord Europe s’est engagée à créer les conditions favorables à la massification des transports pendant le chantier. Cela passe notamment par la construction de dix quais travaux (investissement global de l’ordre de 20 millions d'euros) et l’introduction d’une clause de report modal dans les marchés de travaux. Ces orientations permettent ainsi l’approvisionnement du chantier en matériaux de construction en partie par bateaux ou par trains plutôt que par la route, garantissant ainsi une réduction des émissions de CO2 du chantier.

Dans l'Oise, les quais de Ribécourt-Dreslincourt et Pimprez sont opérationnels depuis 2022, tandis que celui de Noyon a été achevé à l'été 2025. D'autres aménagements sont prévus, notamment à Pont-l'Évêque.







