Ce chantier stratégique débutera à l'automne 2026 pour une durée de trois ans avec un enjeu de taille qui est de maintenir la circulation ferroviaire tout au long du chantier hors opérations coup de poing et interruptions temporaires de circulation. L'opération vise à garantir la continuité et la performance du trafic ferroviaire tout en permettant la mise en eau du futur canal. Elle comprend la création d'une nouvelle section ferroviaire de 2,2 km en double voie électrifiée ainsi que la construction d’un ouvrage passant au-dessus de la rivière La Divette et d'un ouvrage métallique de type Warren franchissant le canal. Ce dernier, long de plus de 100 mètres, constituera l'élément emblématique du projet.

Large panel d'expertises

Le chantier se distingue par sa forte technicité et par les nombreuses contraintes à prendre en compte : environnement boisé sensible, sols tourbeux nécessitant des techniques spécifiques de fondation et de renforcement, présence de risques pyrotechniques hérités de la Première Guerre mondiale. Pour relever ce défi, NGE a réuni au sein d’un groupement plusieurs de ses expertises : les fondations, le terrassement, le génie civil, le ferroviaire (voies et caténaires), la dépollution pyrotechnique. Joint à ce groupement, le métallier Victor Buyck Steel Construction. Ce groupement sera piloté par NGE GC mandataire, qui est intégré à la Région Multimétiers du Groupe présente dans les Hauts-de-France.

«[...] Après plusieurs marchés déjà confiés à NGE, nous sommes fiers de poursuivre notre engagement au service du Canal Seine-Nord Europe, une infrastructure majeure qui favorisera le report modal et le développement de mobilités durables» témoigne Olivier Lamerant, directeur régional NGE.