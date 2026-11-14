Le "ni de droite ni de gauche", dont se revendique le nouveau candidat à la présidentielle Teddy Riner "a donné une politique fondée sur l'injustice", a estimé samedi le candidat de la sociale-démocratie Raphaël Glucksmann, en visite au salon Made in France.

Alors que le judoka, quintuple champion olympique, doit également se rendre au salon en début d'après-midi, Raphaël Glucksmann a jugé "très bien" qu'il vienne "défendre les productions de notre pays".

"Maintenant, comment le situer ? J'attends de savoir ce qu'il propose pour les entreprises, les industries, et en matière de politique commerciale", a ajouté Raphaêl Gluksmann, accompagné notamment du sénateur écologiste Yannick Jadot et de l'eurodéputé PS Pierre Jouvet.

"J'ai juste entendu une chose, qu'il n'était ni de droite ni de gauche. On a entendu cela il y a dix ans et ce que ça a donné, c'est une politique fondée sur l'injustice qui conduit à l'impuissance", a-t-il souligné, ciblant le double quinquennat d'Emmanuel Macron.

Teddy Riner, qui a fait son premier déplacement de campagne vendredi dans un hôpital de Saint-Denis pour "écouter les soignants", a créé la surprise en annonçant se lancer dans la course à l'Élysée.

Il a fait dans un entretien au Parisien des propositions pour une réforme des retraites ou un allègement des cotisations sociales, qui peuvent lui permettre de grapiller des voix au centre droit.

Mais le judoka, qui déplore aussi le fait "qu'on puisse briser l'avenir d'un jeune juste parce qu'il n'a pas le bon réseau, le bon nom ou la bonne couleur", pourrait aussi empiéter sur la gauche.

Raphaël Glucksmann a par ailleurs exprimé son soutien au personnel scolaire alors que des manifestations pour l'acte V du mouvement contre la vie chère et pour l'enseignement se déroule samedi et que des proviseurs et des personnels de direction ont dénoncé des violences à leur encontre.

"Ces violences sont inacceptables", a affirmé M. Glucksmann tout en défendant une nouvelle fois les revendications des lycéens, appelant à ce que gouvernement aille "plus loin que ce qui a été proposé".

Pour défendre le Made in France, l'eurodéputé a préconisé un "changement des politiques commerciales, notamment à l'échelle européenne", en réservant "les marchés européens aux productions européennes".

"On est aujourd'hui les derniers à croire au libre-échange généralisé", a-t-il dénoncé, estimant que le rôle du prochain président sera "de taper du poing sur la table à Bruxelles et de dire que ce système-là ne fonctionne pas".

Il a plaidé aussi pour renforcer la production industrielle en France, et pour augmenter les salaires, via une augmentation du Smic, et via sa proposition de campagne d'une baisse de la CSG qui serait financée par une taxe sur les plus hauts héritages.