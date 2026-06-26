La numéro un de la CGT Sophie Binet a exprimé vendredi soir sa "colère" sur l'insuffisance des mesures face à la canicule, soulignant qu'elle "tue" au travail et demandant notamment l'arrêt de tous les travaux en extérieur l'après-midi.

Sophie Binet visitait vendredi une crèche et un hôpital dans le Val d'Oise et a rapporté des températures de 32°C dans la section des bébés de la crèche et de 36°C dans le service gériatrie de l'hôpital, en l'absence selon elle de "plan canicule" dans ces structures.

Elle a salué le dévouement des agents des services publics "payés au lance-pierre" qui "tiennent les services publics à bout de bras dans les périodes de crise", au risque de leur propre santé.

"Nous alertons depuis le début en disant que la chaleur tue et qu'il faut prendre des mesures et là, c'est avec une énorme colère que nous constatons que les mesures ne sont pas prises", a-t-elle dit à l'AFP, dénonçant une absence d’anticipation aggravée par la fragilisation des services publics par "des politiques d'austérité depuis des années".

La numéro un de la CGT fait état de trois morts au travail depuis mercredi. Selon la fédération CGT verre et céramique, l'un d'eux est celui d'un sous-traitant, un travailleur tchèque de 60 ans qui "intervenait en toiture pour une entreprise allemande" à Mers-les-Bains (Somme).

L'AFP n'était pas en mesure vendredi soir de confirmer les causes de ces décès.

La CGT demande "l'arrêt de tous les travaux en extérieur l'après-midi dès lors qu'il y a une alerte rouge", a insisté Sophie Binet, ce que seuls certains préfets ont mis en œuvre lors de cette canicule.

Sophie Binet demande également que des "températures maximum" figurent dans le code du travail.

Le secrétaire générale de la CGT souhaite en outre que la France aille à la COP31 qui doit se tenir l'automne prochain "avec un mandat de combat contre les multinationales et contre tous les lobbies des industries fossiles pour limiter drastiquement les émissions de gaz à effet de serre".