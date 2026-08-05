La ministre de l'Agriculture Annie Genevard a annoncé mercredi un "plan global d'accompagnement canicule - sécheresse - incendies" pour qu'aucun agriculteur ne soit "laissé seul face à cette situation", avec des mesures d'urgence pour compenser les difficultés économiques et des "adaptations" pour l'accès à l'eau.

"Ce plan comportera des mesures d'urgence en faveur de la trésorerie des exploitations, des prises en charge de cotisations sociales, des dispositifs de simplification et de dérogation, ainsi que des mesures destinées à faciliter la remise en production des exploitations les plus durement touchées", indique le ministère dans un communiqué, sans donner de précisions sur les mesures à ce stade.

Au cas par cas, sur le terrain, le ministère souhaite "adapter les mesures de gestion de l'eau dans le respect du cadre fixé par le guide sécheresse et l'instruction interministérielle de 2023" afin de "concilier la préservation de la ressource en eau avec la continuité des productions agricoles".

Le ministère rappelle que 98 départements sont concernés par la sécheresse, dont 57 sont placés en situation de crise, avec des restrictions importantes des usages de l'eau.

Depuis fin juin, les agriculteurs sont touchés de plein fouet par les vagues de chaleur successives qui se sont ajoutées à un manque d'eau chronique en raison de la sécheresse.

Des millions de volailles ont péri, étouffées par la chaleur, les prairies sont grillées et les vaches produisent moins de lait, la production de maïs pourrait atteindre un plus bas tandis que la récolte de blé, déjà terminée, devrait baisser d'au moins 4%.

La production de fruits et légumes souffre particulièrement, surtout en Bretagne, grosse région maraîchère peu habituée à ces phénomènes climatiques qui ruinent les cultures de plein champ non irriguées.

Les syndicats agricoles et interprofessions ont lancé l'alerte plusieurs fois ces dernières semaines, malgré des réunions régulières au ministère et au niveau des régions, avec les professionnels, les banques et assureurs privés ainsi que la mutualité sociale agricole (MSA).

Une cellule nationale sécheresse est activée au ministère de l'Agriculture et la ministre a demandé à chaque préfet "de désigner un référent sécheresse et de mettre en place, sans délai, une cellule départementale" afin d'établir "un diagnostic précis".

Les aides du plan "en cours de préparation" seront calibrées "sur la base notamment des remontées d'informations" des cellules au niveau des préfectures.