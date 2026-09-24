Certains renoncent à se déplacer, d'autres redoutent une explosion de leur facture de chauffage cet hiver: la hausse des prix du pétrole et du gaz, accentuée par la poursuite de la guerre au Moyen-Orient, annonce des temps difficiles pour les ménages français.

Quelques données repères:

Poids dans les dépenses

L'Insee prévoit que le pouvoir d'achat du revenu disponible brut par ménage se contractera de 0,4% en 2026.

Parmi les dépenses de la vie courante, les prix de l'énergie sont ceux qui ont le plus augmenté, avec 16,7% de hausse moyenne sur un an en août, contribuant en grande partie à l'inflation (2,4%). Les produits pétroliers seuls accusent une hausse de 29%, ceux du gaz de 14%.

Le poste logement, chauffage et éclairage est le plus important dans le budget des ménages (28% en moyenne, loyer compris), tandis que les transports représentent 13%, selon les chiffres 2025. Une précédente étude donnait une part de 4,5% pour les seules dépenses en gaz, électricité et autres combustibles destinés au logement, en 2024.

Chez les ménages à faibles revenus, la part du budget consacrée à l'énergie est "plus importante" et ils "disposent de moins de ressources pour absorber de tels chocs de prix", souligne la Banque centrale européenne (BCE) dans une étude en mai.

Environ 10% des ménages étaient en situation de précarité énergétique en 2023: des ménages très modestes qui ont dépensé plus de 8% de leurs revenus pour payer les factures énergétiques de leur logement, selon l'Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE).

Un plein qui vide le portefeuille

L'augmentation des prix à la pompe, qui a poussé le gouvernement à prolonger jusqu'à la fin de l'année et élargir l'aide aux travailleurs modestes "grands rouleurs", impacte énormément de monde: plus de 80% des ménages de France métropolitaine possèdent au moins une voiture, selon l'Insee (2023).

Les dépenses de carburant pèsent davantage sur les ménages des zones rurales, où près de 90% des actifs utilisent leur voiture pour aller travailler, contre moins de 60% dans les pôles urbains, avec des déplacements en moyenne plus longs et des revenus plus bas, soulignait l'Institut en septembre.

Depuis janvier, le prix moyen du gazole a augmenté de plus de 50% et celui du SP95-E10, le plus vendu, de plus de 30%, selon une analyse de l'AFP basée sur les prix affichés mercredi par les stations-services sur un site gouvernemental. Dimanche, ces deux carburants étaient vendus en moyenne aux niveaux record de 2,41 et 2,18 euros.

Avec 100 euros, une voiture à essence consommant 7,7 litres/100 km peut rouler moins de 600 km aujourd'hui, contre 785 km début janvier. Un véhicule à gazole consommant 5,6 litres/100 km peut parcourir moins de 750 km, contre près de 1.200 en janvier.

En 2021, près de 11% des ménages propriétaires d'une voiture ont dépensé en carburant plus d'un mois de leur revenu disponible, selon l'Insee. A l'époque, le gazole et l'essence coûtaient respectivement 1,43 et 1,55 euro le litre.

Cette proportion correspondrait à 22% des ménages avec les prix atteints au printemps dernier (2,20 euros et 2 euros), largement dépassés aujourd'hui, a calculé l'Insee à revenus et utilisation de voiture inchangés.

Un Smic mensuel brut permet en septembre de faire cinq pleins de 60 litres de gazole de moins qu'en janvier, selon un calcul AFP.

- Gaz et fioul -

Pour les ménages utilisateurs de gaz naturel, la facture moyenne 2026 "pourrait être de l'ordre de 120 euros de plus par an par rapport à 2025, si les prix se maintiennent jusqu'à la fin de l'année", a prévenu récemment Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Soit 10% d'augmentation.

Le prix du fioul domestique vendu au détail a pour sa part augmenté de 47% depuis janvier, d'après l'Insee.

Pour alléger les factures des plus modestes, le chèque énergie va être maintenu en 2027, a annoncé mardi le gouvernement.