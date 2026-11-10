Le ministre du Commerce et des PME Serge Papin a déclaré mardi que le gouvernement "continuera s'il le faut" à débloquer une partie des stocks stratégiques de carburant pour amortir l'impact de sa hausse depuis le conflit au Moyen-Orient.

"On continuera s'il le faut. Ce sont des choses qui sont renouvelables", a-t-il affirmé sur RMC. "Actuellement c'est 10% des stocks stratégiques qui ont été libérés, que pour le diesel", a rappelé le ministre.

Interrogé en parallèle sur Sud Radio sur la durée de cette baisse des prix à la pompe, le ministre de l'Economie Roland Lescure a rappelé que les stocks avaient été libérés pour "trois mois, novembre, décembre, janvier".

"Et ensuite, on verra", a-t-il dit, espérant une "détente" du conflit après les élections américaines.

Selon M. Lescure, ce sont "7.600 stations-services sur 10.000 qui ont baissé les prix. Et dans celles-là, c'est 22 centimes de baisse".

Et "en moyenne, sur l'ensemble du réseau, y compris celles qui ne bénéficient pas encore des stocks stratégiques, qui n'ont pas encore baissé leurs prix, c'est 19 centimes. Donc on est autour de 20 centimes" de baisse, a quantifié le ministre de l'Economie.