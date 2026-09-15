Le Premier ministre canadien Mark Carney s'est évertué mardi à dépeindre son pays comme le lieu où investir, tout en tentant de rassurer banquiers et fonds internationaux sur l'avenir de la relation du Canada avec les Etats-Unis.

Déterminé à réduire la dépendance du pays à l'égard de son voisin, le gouvernement canadien a convié à Toronto des représentants de sociétés d'investissements ou de fonds souverains des quatre coins du globe pour les convaincre de financer le changement de cap de l'économie canadienne.

"Notre but est de favoriser 1.000 milliards de dollars canadiens (622 milliards d'euros) d'investissements au Canada au cours des cinq prochaines années", a déclaré M. Carney, en promettant des incitations fiscales et une réduction de la bureaucratie pour rendre le pays plus attractif pour les capitaux étrangers.

L'ancien banquier d'investissement et banquier central a mis en avant les richesses minières du sous-sol canadien, clé de l'"autonomie stratégique", ainsi que son projet de construire un nouvel oléoduc vers la côte Pacifique pour "transporter au moins un million de barils par jour vers les marchés asiatiques".

"Nous libérons tout notre potentiel en tant que superpuissance énergétique", a-t-il affirmé.

La liste des invités à ce sommet compte des représentants d'entreprises du Golfe (Mubadala, ADNOC, DP World...) ou de Chine (China Investment Corporation), de grandes banques ou sociétés d'investissement (Bank of America, KKR, Macquarie, Carlyle) ou encore l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote.

Important partenaire

Quelques heures après l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane américains sur des produits canadiens, M. Carney a cherché à rassurer les investisseurs, en particulier américains, sur l'avenir de la relation entre le Canada et les Etats-Unis.

"Permettez-moi de dire ceci à nos amis américains: nous serons toujours voisins, et le Canada restera le partenaire le plus important des États-Unis dans de nombreux secteurs clés", a-t-il assuré.

"Après tout, même durant les périodes de désaccord au cours de notre longue histoire partagée, nous avons toujours maintenu des liens profonds", a ajouté le Premier ministre canadien.

Il a ensuite répété devant la presse qu'un accord avec Washington restait "possible".

Le conflit commercial entre les deux voisins, qui se rendent coup pour coup, a atteint un niveau sans précédent depuis la rupture le 21 août par le Canada des négociations avec la Maison Blanche, accusée par M. Carney d'avoir voulu imposer à Ottawa un accord "injuste".

Sur le ton de la plaisanterie, Mark Carney a partagé une anecdote qui, selon lui, "résume un peu la relation" entre son pays et les Etats-Unis.

Il a ainsi raconté que Donald Trump lui avait offert l'an dernier "une grande clé en or" et lui avait dit "+Oui, c’est une clé de la Maison-Blanche. Tu l'amènes avec toi et ils te laisseront entrer+".

Avant de le mettre en garde en ajoutant, à propos de la sécurité: "+Peut-être qu'ils te tireront dessus+."

"Juste pour être clair", a-t-il poursuivi en s'adressant aux investisseurs, "si on vous donne une clé du Canada, on ne va pas vous tirer dessus ici. On va vous accueillir".

Mark Carney doit s'envoler mardi pour Strasbourg où il doit assister au discours sur l'état de l'Union de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et s'exprimer devant les eurodéputés.

Le rapprochement inédit opéré par Ottawa avec l'Union européenne est au centre de la stratégie économique du chef du gouvernement canadien, qui a dit vouloir sceller une "alliance unique" avec les 27.

Il est essentiel pour le Canada "d'être connecté avec des partenaires sur lesquels nous pouvons compter", a-t-il insisté mardi.