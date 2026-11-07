Cassel : le musée de Flandre accueille deux nouvelles œuvres flamandes

Ces acquisitions ont été réalisées avec le soutien du Fond Régional d'Acquisition pour les Musées (FRAM). La première œuvre s'intitule «Corbeille de raisins et fraises dans un bol en porcelaine Wanli, gibiers à plumes», réalisée par le peintre Frans Snyders vers 1617-1620. Ce collaborateur de Rubens est reconnu pour ses peintures de natures mortes et d'animaux.

Le panneau de ce tableau porte les marques de la guilde de Saint-Luc d'Anvers (les deux mains et le château) qui permettent de confirmer sa provenance et sa datation vers 1617-1620. Certains motifs de cette œuvre – la corbeille en osier et les grappes de raisin – sont des motifs récurrents de l'Œuvre de Snyders.

Dans le second tableau, «L'Assomption de la Vierge», Otto van Veen exécute sur un petit cuivre une Assomption de la Vierge entourée d'anges, qui s'élève dans une nuée aux côtés de chérubins. Ce sujet a beaucoup inspiré le peintre puisque l'on connaît deux autres versions du même sujet mais avec plus de personnages.

Monument historique

Equipement culturel du Département du Nord, le musée de Flandre, à Cassel, se situe dans l'Hôtel de la Noble-Cour, classé Monument Historique. Il réunit des Primitifs flamands aux paysages de Joachim Patinir en passant par les créations contemporaines de Panamarenko ou de Wim Delvoye. Le musée a été racheté par le Département en 1997, pour ouvrir ses portes en 2010. A l'intérieur, des boiseries sculptées et des briques typiques de notre région, sans oublier une superbe cour pavée et un jardin offrant une magnifique vue sur la plaine de Flandre.