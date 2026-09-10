Caux Seine développement et Réseau Entreprendre Normandie Estuaire, c’est une collaboration qui dure. Depuis 2005, les deux structures unissent leurs compétences avec un objectif commun : soutenir l’entrepreneuriat sur le territoire de Caux Seine agglo. Et, ce partenariat va se poursuivre, avec le renouvellement de leur convention, signé par Clarisse Abo Dib Vatinel, présidente de Réseau Entreprendre Normandie Estuaire, et Paul Martinez pour Caux Seine développement.

Cette collaboration repose sur la complémentarité des deux réseaux. Caux Seine développement apporte sa connaissance du tissu économique local, son expertise en matière d’implantation d’entreprises et son accompagnement des porteurs de projets. L’agence contribue également à l’animation du réseau économique du territoire.

De son côté, Réseau Entreprendre Normandie Estuaire accompagne les entrepreneurs présentant un potentiel de création d’emplois. Pendant deux ans, les lauréats bénéficient d’un suivi individuel et collectif assuré par des chefs d’entreprise bénévoles. Ils peuvent également accéder à un prêt d’honneur à taux zéro compris entre 15 000 et 50 000 euros.

Avec ce renouvellement, les deux partenaires souhaitent poursuivre leur soutien aux créateurs et repreneurs d’entreprise, tout en favorisant la pérennité des jeunes sociétés et le développement de l’emploi local. Une ambition qui s’appuie sur des résultats concrets : fin 2025, 100% des entreprises accompagnées par Réseau Entreprendre Normandie Estuaire étaient toujours en activité trois ans et cinq ans après leur création ou leur reprise.