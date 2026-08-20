L'institution consulaire et ses huit filiales (GalaxCCI) ont déployé un budget exécuté de 28,40 millions d'euros et mobilisé 209 salariés au cours de l'année écoulée. Ce bilan annuel met en lumière un ancrage territorial fort, marqué par l’accompagnement des entrepreneurs face aux défis de l'intelligence artificielle, de la décarbonation et de la transmission d'entreprises.

IA et décarbonation : les nouveaux piliers de l'accompagnement consulaire

Sur le plan de l'innovation et de la transition écologique, la CCI a sensibilisé 391 structures et accompagné individuellement 18 entreprises sur l'intelligence artificielle à travers cinq événements majeurs et huit ateliers Google Numériques.

Parallèlement, l'institution a activement soutenu la dynamique entrepreneuriale locale, qui enregistre près de 5 500 créations par an. Les services consulaires ont ainsi guidé des centaines de porteurs de projets via des entretiens de conseil, tout en sécurisant le tissu économique existant grâce au Pacte Reprise-Transmission, qui a permis de concrétiser des dizaines de diagnostics et d'accompagnements pour des cédants et repreneurs du département.

Un bouclier de proximité pour sécuriser les 28 000 entreprises du territoire

L'exercice 2025 confirme le rôle d'intermédiaire de la CCI, qui a traité 160 dossiers du Registre du Commerce et des Sociétés et délivré des centaines de cartes professionnelles. Alors que le secteur des services domine largement le paysage régional en regroupant 81 % des 240 000 emplois salariés, la plateforme «conseillers-entreprises» a également traité 173 demandes d'assistance, prouvant la nécessité de ce bouclier économique de proximité.

En 2026, la CCI entend pérenniser ces actions de performance pour consolider la résilience des entreprises de Meurthe-et-Moselle.