Pendant deux jours, artistes et groupes ont fait vibrer le public au son du rock celtique, du punk, de l’Irish folk et des musiques traditionnelles, dans le cadre exceptionnel du site archéologique. Cornemuses, harpes, flûtes et percussions ont rythmé le week-end, avec des artistes venus notamment faire résonner les traditions musicales de Bretagne, d’Irlande, d’Écosse et du Pays de Galles. Une programmation qui a permis de mêler musique et découverte du patrimoine dans une ambiance conviviale.

Un rendez-vous transfrontalier

Organisé par le Département de la Moselle, le ministère de l’Éducation et de la Culture du Land de Sarre et le Saarpfalz-Kreis, Celtika se veut aussi un rendez-vous transfrontalier. Installé entre Bliesbruck, côté français, et Reinheim, côté allemand, l’événement prolonge l’esprit des Nuits Celtiques à Malbrouck. Avec cette première édition et ses 1 600 visiteurs, Celtika signe un premier rendez-vous encourageant et ouvre la voie à une nouvelle rencontre autour des cultures celtiques et du patrimoine transfrontalier.