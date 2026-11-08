L’Espace des Arts et le Megarama de Chalon-sur-Saône accueilleront la prochaine édition de Chefs Op’ en Lumière. Créé en 2019, ce rendez-vous est le seul festival français consacré aux directeurs et directrices de la photographie, également appelés chefs opérateurs. Il met en avant des professionnels qui contribuent à construire l’identité visuelle des films.



Pendant huit jours, le public pourra découvrir des films en avant-première, assister à des échanges avec des professionnels et participer à des masterclasses. L’événement, organisé par une équipe de bénévoles depuis sa création, poursuit son développement. Son fondateur et président, Janick Leconte, souhaite notamment renforcer sa visibilité auprès des habitants de Chalon-sur-Saône. «Chalon peut être fier de voir grandir en son sein ce festival. Parmi ce qui plaît particulièrement : le mélange entre professionnels et spectateurs, la qualité de la programmation et les tarifs ajustés. Notre mission aujourd’hui : mieux faire connaitre le festival auprès des Chalonnais», souligne-t-il.

Les effets spéciaux au cœur du programme

L’édition 2027 mettra l’accent sur les effets spéciaux. Quatre rendez-vous sont annoncés autour de cette thématique. Une conférence sur leur histoire sera animée par Réjane Hamus-Vallée, universitaire spécialiste des effets visuels. Une rencontre avec un superviseur VFX permettra également d'aborder les techniques utilisées dans les productions cinématographiques. Le programme complet sera dévoilé progressivement dans les prochains mois.



Par ailleurs, cette nouvelle édition s’inscrit dans la continuité des résultats enregistrés en 2026. Le festival avait accueilli 15 694 spectateurs, soit une progression de 11% en un an. Il avait également proposé 103 projections et reçu 75 invités, dont 37 directeurs et directrices de la photographie. Les collégiens et lycéens représentaient un quart de la fréquentation.