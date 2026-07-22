Les entreprises, start-up, associations, artisans, commerçants, agriculteurs et viticulteurs porteurs d'un projet innovant sur le territoire Champagne-Bourgogne sont invités à présenter leurs projets dans le cadre de la quatrième édition des Talents de l'Innovation. Ce concours, organisé par le Village by CA Champagne Bourgogne et le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne, récompense les entreprises et les acteurs qui contribuent au dynamisme de la région.









Un concours pour valoriser les projets innovants





Le concours s'articule autour de deux grands volets. Les Trophées Innovation s'adressent aux entreprises, start-up, artisans, commerçants, associations, agriculteurs et viticulteurs. Les Trophées Transition récompensent quant à eux des projets liés à la santé et au bien vieillir, à l'accompagnement de la jeunesse, à la rénovation de l'habitat, à la transition agricole ou encore au tourisme. Un Trophée Coup de Cœur sera également attribué, tandis qu'un Trophée du Public distinguera une start-up.





En y participant, les candidats pourront notamment faire reconnaître leur projet par un jury d'experts, profiter des conseils des experts et des partenaires de l'écosystème économique, bénéficier d’une capsule vidéo professionnelle et renforcer leur visibilité auprès des acteurs économiques de Champagne-Bourgogne. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 septembre 2026 et la cérémonie de remise des trophées est prévue le 24 novembre 2026.



