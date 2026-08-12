Le projet met l’accent sur la performance thermique et la modernisation des infrastructures. Les travaux incluent l'isolation par l’extérieur, le remplacement des menuiseries avec volets roulants et l'installation de ventilations hygroréglables. Les intérieurs bénéficient d'une réfection complète : systèmes de chauffage, électricité, sanitaires et sols sont remis à neuf. Pour favoriser le maintien à domicile, des aménagements spécifiques pour personnes âgées autonomes sont intégrés. Ce chantier d'envergure est piloté par la maîtrise d’œuvre AMOPC (Beauvais), avec Eiffage Construction (Compiègne) à la réalisation, BTP Consultants (Montigny-le-Bretonneux) pour le contrôle et SOCOTEC (Creil) pour la sécurité.

Un levier économique majeur soutenu par l'Europe

Sur le plan financier, cette opération représente un investissement total de 7 050 275 euros. L’OPAC de l’Oise autofinance l'essentiel des travaux grâce à une mobilisation de 5 700 275 euros sur ses fonds propres. Le projet bénéficie également d'un soutien institutionnel fort avec une subvention européenne de 1 350 000 euros, allouée dans le cadre du plan France Relance via la préfecture de l'Oise. Menés en milieu occupé, ces aménagements exigent une logistique rigoureuse et une forte collaboration entre les équipes techniques et les locataires.

Ce plan de réhabilitation illustre la volonté du bailleur social de concilier transition écologique et pouvoir d'achat des ménages dans le sud de l'Oise.