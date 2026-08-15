Charolles figure en bonne place dans un classement consacré aux villes françaises les plus «typiques». Publié par le site Ville de rêve en 2026, ce palmarès ne mesure ni l’attractivité touristique ni la qualité de vie. Il identifie les communes dont les caractéristiques se rapprochent le plus de celles de leur catégorie. Avec 68,9 points sur 100 et un écart de 6,2% à la moyenne, Charolles arrive deuxième en Bourgogne parmi les bourgs de 1 500 à 8 000 habitants.



Plusieurs indicateurs expliquent ce résultat. Le chômage atteint 5,3%, comme dans la moyenne étudiée. La part des ménages pauvres s’établit à 15,4%, au même niveau. Le niveau de vie moyen atteint 21 951 euros, contre 21 500 euros pour les communes comparées. L’immobilier reste proche des standards, avec 1 139 euros par mètre carré contre 1 096 euros. La surface moyenne par habitant est toutefois supérieure, à 48,2 m² contre 45,5 m².

Une identité locale préservée

Cette proximité avec les moyennes statistiques ne gomme pas les particularités de Charolles. La ville se trouve au confluent de l’Arconce et de la Semence. Ses cours d’eau et ses passerelles fleuries lui valent le surnom de «Petite Venise du Charolais», selon Bourgogne-Franche-Comté Tourisme.



Son patrimoine architectural rappelle également son riche passé historique. Dominant la ville depuis son éperon rocheux, l'ancien château comtal dresse encore fièrement ses deux tours médiévales, prouvant que l'on peut être statistiquement dans la norme tout en restant une destination d'exception.