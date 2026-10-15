Chauny-Tergnier-La Fère : la collectivité délivre son rappport 2025

Développement économique, accompagnement des entreprises, emploi et gestion des services publics font partie des domaines abordés dans ce document. Ce bilan revient sur les projets conduits au cours de l’année et les moyens mobilisés par la collectivité pour répondre aux besoins du territoire. Il présente également les actions menées pour accompagner les entreprises, soutenir l’emploi local et renforcer l’attractivité du territoire.

Plus de 200 entreprises accompagnées en 2025

Le soutien aux entreprises et aux porteurs de projets constitue l’un des axes de travail de l’Agglomération. Le service Développement économique les accompagne à différentes étapes, de la préparation d’un projet à sa concrétisation, en les orientant vers les dispositifs adaptés. En 2025, 209 entreprises ont été accompagnées dans leur développement. Les équipes ont également réalisé 135 visites d’entreprises et reçu 85 porteurs de projets.

Pour soutenir l’activité économique locale, la collectivité s’appuie aussi sur des dispositifs d’aides financières, une offre immobilière adaptée aux entreprises et le développement de zones d’activités. Elle mène par ailleurs des actions pour attirer de nouveaux investisseurs et organise des rendez-vous économiques tout au long de l’année.

29 recrutements au sein de la collectivité

Le rapport fait également le point sur les mouvements de personnel en 2025. La Communauté d’agglomération a recruté 29 agents, notamment sur des emplois permanents et dans le cadre des chantiers d’insertion. Sur la même période, 14 agents ont quitté la collectivité. En parallèle, 16 agents ont été nommés stagiaires de la fonction publique territoriale et un agent a été titularisé. Pour faire face aux besoins liés à certaines périodes de l’année, 38 personnes ont été recrutées en contrat saisonnier.

La collectivité a aussi conclu 52 contrats de remplacement par l’intermédiaire de Défi Services. Cette association accompagne les personnes confrontées à des difficultés sociales et professionnelles dans leur parcours vers l’emploi. À travers ce rapport, la Communauté d’agglomération présente ainsi un aperçu de ses activités et des moyens humains mobilisés pour assurer ses missions au service des 48 communes du territoire.







