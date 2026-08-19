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CHR Metz-Thionville : fermeture de 11 jours des urgences de l’hôpital de Val de Briey pour pénurie de personnel

Le CHR Metz-Thionville a suspendu l'accueil des urgences de l'hôpital Maillot à Val de Briey du vendredi 14 au mardi 25 août en raison d’un manque critique de personnel. 

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L'hôpital Maillot à Val de Briey. © DR.

L'hôpital Maillot à Val de Briey. © DR.

Par L.R
Les Tablettes Lorraines
Publié le 19 août 2026 - Mis à jour le 19 août 2026

Face à une pénurie critique d'effectifs, la direction du CHR Metz-Thionville a acté la suspension totale de l'accueil du public aux urgences de l'hôpital Maillot de Val de Briey. Cette fermeture temporaire, de onze jours, force les autorités sanitaires à réorienter les flux de patients vers la médecine de ville et les départements voisins.

Si le manque récurrent de soignants avait déjà provoqué des interruptions ciblées ces derniers mois, la durée de ce blocage marque un tournant préoccupant pour l'offre de soins locale. La direction a toutefois précisé que les autres pôles de l’établissement hospitalier, notamment la maternité, maintiennent leur activité normale.

Une réorganisation des soins et un appel à la régulation par le 15

Pour pallier ce dysfonctionnement de l’infrastructure de santé régionale, une cellule de coordination spécifique a été déployée en urgence. L'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est s'est associée aux services des Samu de la Meurthe-et-Moselle (54), de la Moselle (57) et de la Meuse (55) afin de garantir la prise en charge des urgences vitales. La population locale a été invitée à saturer le moins possible les grands centres hospitaliers périphériques en se tournant prioritairement vers les médecins traitants ou la plateforme publique : sante.fr. En dernier recours, l'appel obligatoire au Centre 15 reste la règle avant tout déplacement.

La réouverture complète et le retour à un fonctionnement normal du service des urgences sont prévus le mardi 25 août à 9 heures.

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