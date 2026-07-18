L'opération, qui concerne l'ensemble de la région (Moselle, Meuse, Vosges, Alsace, Champagne-Ardenne), met en avant une trentaine d'avant-premières et un partenariat renouvelé avec Jeun’Est pour les 15-29 ans.

Du 16 au 20 septembre 2026, la 29e édition de Ciné-Cool proposera un tarif unique de 5 euros la séance dans les cinémas du Grand Est. Soutenu par un nouveau partenaire de poids, le Crédit Mutuel, cet événement culturel et commercial vise à surpasser les 42 000 entrées quotidiennes de l'an dernier. En Meurthe-et-Moselle, les exploitants comptent sur cette opération pour dynamiser leur chiffre d'affaires de rentrée.

Un nouveau souffle financier pour les exploitants meurthe-et-mosellans

Cette édition 2026 marque un tournant structurel. Suite à la dissolution de l’Aciest fin 2025, c’est l’association Image’Est qui reprend les rênes de l’événement. Pour sécuriser l'économie de l'opération, un partenariat stratégique majeur a été signé avec le Crédit Mutuel. Cette alliance permet de maintenir un prix d'appel de 5 euros pour l'ensemble des séances régulières et la trentaine d'avant-premières. Pour les cinémas de Meurthe-et-Moselle, cette compensation financière est une aubaine. Elle attire un large public dans les salles du département, à l'instar des départements voisins de la Moselle, de la Meuse, des Vosges, ainsi que de l'Alsace et de la Champagne-Ardenne. L'an passé, 87 cinémas ont cumulé 10 000 séances sur la région.

Cap sur le public jeune et la rentrée cinématographique

L’enjeu local est aussi de fidéliser les 15-29 ans, un segment de marché crucial pour la rentabilité à long terme des cinémas lorrains. Le dispositif régional Jeun’Est s'associe à nouveau à l'opération en offrant plus de 300 places gratuites par tirage au sort. En Meurthe-et-Moselle, où l'activité étudiante et lycéenne est forte, ce levier commercial offre une visibilité maximale aux multiplexes et salles indépendantes. La liste définitive des cinémas participants et des films programmés sera dévoilée au cours de l’été.