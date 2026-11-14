Aventure de dix ans dans la campagne du Pas-de-Calais, "Gabin" documente l'enfance, l'adolescence puis l'entrée dans l'âge adulte d'un jeune garçon pris entre ses rêves d'ailleurs et sa fidélité à la ferme et la boucherie familiale.

On pourrait presque parler d'un "Boyhood" dans l'Artois, tant ce documentaire, en salles mercredi, rappelle le film de Richard Linklater, tourné sur douze ans et sorti en 2014.

Gabin avait huit ans quand le réalisateur Maxence Voiseux a posé sa caméra chez lui. Il l'a filmé jusqu'à ses 18 ans, à raison de trois à six fois par an dans sa chambre, à l'école, lors de fêtes d'anniversaire, à la ferme pour aider sa mère ou encore dans la boucherie de son père.

Le réalisateur a d'abord rencontré la famille Jourdel via André, le grand-père de Gabin, pour un documentaire sur le marché aux bestiaux d'Arras. Il réalise ensuite un court-métrage sur les trois fils d'André au moment de la succession ("Les héritiers"), et est frappé par ce petit garçon qui détonne dans cet univers.

"Gabin, c'est un jeune garçon qui grandit en milieu rural et s'autorise à exprimer ses sentiments, à pleurer, ce qui est moyennement attendu dans son milieu", raconte à l'AFP Maxence Voiseux.

Fierté

Drôle voire irrévérencieux, rêveur et proche des animaux, Gabin se confie sur ses désirs, ses doutes et ses peurs ; son attachement à ses parents et à sa terre aussi, qui entrent parfois en conflit avec ses envies d'évasion.

"Je suis fier d'où je viens, je suis fier de ma région, fier de mes racines et puis l'accent et le +tchot+ (petit en patois local) du Nord que je suis. C'est moi, c'est ma manière d'être", dit à l'AFP Gabin, en pleine tournée promotionnelle pour le film.

Sans misérabilisme, "Gabin" offre un instantané de ce qu'est la vie dans une ferme du nord de la France confrontée à la brutalité de la crise agricole.

Maxence Voiseux, dont c'est le premier long-métrage, a consacré tous ses travaux jusqu'ici à cette région où il habite en partie et où il a des attaches familiales.

"C'est devenu chez moi, c'est un territoire que je me suis réapproprié en travaillant beaucoup sur des récits d'émancipation, des séries familiales, la culture populaire", raconte le réalisateur qui estime qu'il "y a des images à déconstruire sur cette région".

Rapport à la ferme

Au fur et à mesure des années, le film décrit l'évolution de la relation entre Gabin et ses parents, fusionnelle avec sa mère, plus orageuse et tourmentée avec son père, dont aucun des fils ne veut reprendre la boucherie familiale.

"C'est la représentation réelle de la relation que j'ai avec eux", raconte Gabin. "Mon père nous a élevés comme son père l'a élevé", avec le travail érigé en valeur cardinale et peu d'espace pour le sentimentalisme.

Après l'obtention de son bac pro agricole, Gabin se retrouve tiraillé entre son désir de partir au Canada et sa peur de laisser sa mère gérer seule une exploitation agricole en grande difficulté.

"Gabin avait un rapport très affectif à la ferme" dès son enfance, se rappelle Maxence Voiseux. "Et je ne m'étais pas rendu compte à l'époque que la ferme pouvait devenir un problème et l'empêcher de partir ailleurs parce qu'il avait envie d'aider sa mère", poursuit le réalisateur.

Sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs au festival de Cannes, le film y a reçu un accueil très chaleureux, en présence de toute la famille Jourdel. Devenu jeune homme, Gabin est finalement parti au Canada, où il compte retourner après avoir accompagné la sortie du film.

Son rêve désormais : revenir dans son Artois natal pour commencer sa propre exploitation agricole.