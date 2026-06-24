La France est devant "un mur d'investissements" en matière d'adaptation au changement climatique, a affirmé mercredi la ministre française de la Transition écologique, Monique Barbut, à l'heure où la canicule est venue accentuer les critiques sur un manque de préparation au réchauffement.

"Il va falloir accélérer un certain nombre de choses. Et très clairement, il faut bien se dire qu'on a un mur d'investissements devant nous", a affirmé la ministre sur la radio France Inter.

"Et comme vous le savez très bien, le mur en investissement, il doit aussi se voter au Parlement", a ajouté la ministre.

La France connaît mercredi un quatrième jour consécutif de vigilance rouge canicule, étendue vers le nord avec 58 départements concernés, au lendemain de la journée la plus chaude jamais enregistrée en France, d'après Météo-France.

"On sait que la semaine prochaine, normalement, on devrait connaître une pause relative", a indiqué la ministre tout en ajoutant que "Météo-France nous indique qu'il y a de fortes probabilités pour que, à partir de la semaine d'après, nous revenions à des chaleurs extrêmes".

Entre des pannes d'électricité dans le Finistère, des fermetures d'écoles et de sites touristiques plus tôt que prévu, la canicule actuelle met en lumière les failles françaises en matière de préparation au réchauffement.

"C'est clairement pas suffisant. L'adaptation, c'est une politique de long terme. Il y a énormément de choses à faire. Il faut par exemple revoir tous nos réseaux urbains, il faut revoir nos réseaux d'eau, il faut revoir nos réseaux SNCF. C'est pas des choses qu'on va faire ni en cinq ans, ni en dix ans, mais il faut les inscrire dans la durée", a dit Monique Barbut mercredi.

Interrogée sur les récents gels de crédits dans le Fonds vert sur fond d'économies budgétaires, la ministre a répondu qu'"il n'y a pas que le Fonds vert dans mon budget", ajoutant que les collectivités ont réalisé peu de demandes de financements cette année en raison des élections municipales.