"Quand on ne s'entend plus, on divorce !": après des années de contentieux, des copropriétaires de Port-Grimaud, cité lacustre privée nichée sur le golfe de Saint-Tropez, ont lancé une procédure de scission pour se séparer de la commune de Grimaud (Var).

A l'origine de ce clochemerle provençal, un anneau - celui qui relie chaque maison à son bateau, selon le concept "une maison, un quai, un bateau" imaginé en 1966 par l'architecte François Spoerry. Et surtout un plan d'eau et un port, gérés jusqu'en 2022 directement par des associations de copropriétaires, qui en tiraient des revenus substantiels.

Unique en France, Port-Grimaud est divisé en trois copropriétés privées (PG1, PG2, PG3) avec, sur 95 hectares, quelque 2.400 logements, un plan d'eau, 7 kilomètres de canaux, des commerces, une église et 2.000 places de bateaux.

Cette marina résidentielle, labellisée "architecture contemporaine remarquable", est visitée par 1,4 million de visiteurs par an.

"Pendant 55 ans, tout s'est très bien passé", assure Marc Dorgnon, 70 ans, porte-parole de Port-Grimaud 2028 qui milite pour la création d'une commune autonome.

Mais, en 2022, anticipant la fin de 50 ans de concessions privées, la commune de Grimaud reprend en régie municipale la gestion des activités portuaires, invoquant un déficit "chronique" et la nécessité d'investissements pour lutter contre l'ensablement et le risque de montée des eaux.

Russie contre Ukraine

Elle résilie également les concessions des anneaux à quai, proposant à chaque copropriétaire une garantie d'usage sur 35 ans.

Un casus belli qui déclenche une cohorte de recours. Et, fin juillet, 201 copropriétaires, soit le tiers requis du corps électoral de Port-Grimaud, déposent en préfecture une pétition réclamant la scission.

"La commune veut s'approprier le bien d'autrui à vil prix, spolier une partie de sa population en s'emparant des droits des propriétaires et en leur faisant payer des travaux pharaoniques dont ils ne veulent pas !", s'insurge Philippe de Saint-Rapt, président de l'association syndicale de PG1.

"C’est la Russie contre l'Ukraine", ose le quinquagénaire, résident secondaire comme l'immense majorité des 2.500 copropriétaires de Port-Grimaud, dont 30% d'étrangers.

Le long des quais privés, de luxueux yachts côtoient de fins voiliers aux bois vernis, mais aussi quelques "pêche-promenades" plus modestes. "On n'est pas un repaire de riches", assure M. Dorgnon.

"On a des intérêts divergents. Alors, comme un couple qui ne s'entend plus, divorçons !", poursuit celui qui fut battu aux dernières municipales par le sortant Alain Benedetto (divers droite), réélu pour un cinquième mandat.

Du Pagnol

Dans sa mairie, au coeur du village médiéval, M. Benedetto paraît lassé en évoquant les centaines de procédures en cours. "Avec 300.000 euros par an de frais d'avocats, ça commence à faire cher en argent public toutes ces plaisanteries !"

Le dernier jugement, prononcé fin août par le tribunal de Draguignan, a rejeté la demande de copropriétaires d'un "droit de jouissance réel, privatif, exclusif et perpétuel" sur les 10 mètres d'eau devant leur habitation, rappelant le caractère "imprescriptible et inaliénable" du domaine public maritime.

M. Benedetto dénonce un "procès d'intention, la mairie ne veut ni les exproprier, ni récupérer leurs quais !". Et qualifie la scission d'"idée farfelue" d'"une minorité". "Je n'ai pas l'impression que cela puisse se faire : il faut du territoire pour faire une commune, souligne-t-il. Franchement, c'est un peu du Pagnol, notre histoire !"

Moins diplomate, Richard Grossi, 76 ans, propriétaire à PG2 et PG3, en a "marre de ces conneries". "Ils disent n'importe quoi pour mettre la zizanie ! Mais leur zizanie a un prix : je paie les avocats de PG2, ceux de PG3, et aussi ceux de la Mairie ! Nous, on est Grimaudois, on veut rester Grimaudois. c'est aussi simple que ça !".

"On pourrait en rire mais moi, ça m'énerve !", s'enflamme Louise David, 75 ans, dont les parents avaient acheté une maison dès les années 60. "Ils disent qu'ils veulent créer une commune, mais ils ferment tout, il y a des barrières et des interdictions partout !"

Sa pétition "Pour que Port-Grimaud reste à Grimaud" lancée fin août, a recueilli plus de 420 signatures.

Sollicitée par l'AFP, la préfecture indique que la demande de scission "est en cours d'instruction", mais qu'"en tout état de cause, elle devra pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'un an". Ensuite, seulement, le préfet décidera l'ouverture d'une enquête publique.