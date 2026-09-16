Club Med lance sa campagne de recrutement au Havre pour l'hiver 2027

Le Havre devient le point de départ de la campagne pour l'hiver 2027 de Club Med. Le groupe organisera jeudi 1er octobre un grand événement de recrutement au stade CMA CGM Océane, avec France Travail, SIM Emploi et le lycée hôtelier Jules Le Cesne.

Plus de 1 400 postes sont proposés dans les "resorts" des Alpes françaises, répartis sur plus de 120 métiers : cuisine, restauration, bar, hébergement, réception, petite enfance, spa, sports, technique ou encore animation et spectacle. L’événement doit permettre aux candidats de découvrir les métiers, rencontrer les recruteurs et passer des entretiens sur place. Club Med précise que l’ensemble des profils peut candidater, des étudiants aux personnes en reconversion.

Le tourisme reste un secteur très recruteur

Le secteur du tourisme connaît de fortes difficultés de recrutement et génère environ 300 000 offres d’emploi chaque année. L’hôtellerie-restauration figure également parmi les secteurs les plus importants en volume, avec 318 500 projets de recrutement recensés en 2026. Le recours au recrutement saisonnier constitue ainsi un levier essentiel pour les entreprises touristiques avant les pics d’activité.